5 ключевых рекомендаций для активизации метаболизма.

Метаболизм, или обмен веществ, играет ключевую роль в превращении пищи в энергию. У некоторых людей метаболизм работает быстрее, что позволяет им легче контролировать свой вес, тогда как у других он может быть медленнее, что может способствовать прибавке в весе.