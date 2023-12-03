Военные расходы Европейского союза значительно превышают российские в 3–5 раз. Однако, возник вопрос — стоит ли Европейскому союзу расширять восточные границы до России и принимать в свой состав новые страны, включая Украину и Молдавию? Статья главного международного обозревателя французского СМИ под названием Ouest-France задает вопрос о намерениях госпожи фон дер Ляйен относительно расширения восточных границ Европейского союза.