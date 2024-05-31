Тракторист наехал на ребенка в Братском районе

ДТП произошло около восьми часов вечера 30 мая в деревне Бада Братского района. 51-летний водитель трактора «МТЗ-82» допустил наезд на 7-летнюю девочку, которая была на придомовой территории, неподалеку от ограды жилого дома.
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