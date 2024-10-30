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Позитив из дикой природы

Позитив из дикой природы

Фотограф дикой природы из Австрии Джулиан Рад умеет снимать животных в необычном и смешном стиле. Он — победитель известного конкурса Comedy Wildlife Photography Award, где каждый год жюри выбирает самые смешные фотографии братьев наших меньших.

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