В РЖД опровергли утечку данных пассажиров в результате взлома хакеров. «Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО "РЖД"», — заявили в компании.
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