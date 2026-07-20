Казанда җәмәгать транспортында билетсыз йөрүчеләр ярты елда 2 миллион сум штраф түләгән

Казанда җәмәгать транспортында билетсыз йөргән өчен 2026 елның беренче яртыеллыгында 2 миллион сумга якын штраф салынган, дип хәбәр итте Казан Башкарма комитеты Аппаратының административ комиссияләр эшчәнлеген оештыру идарәсе башлыгы Александр Земченко эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии