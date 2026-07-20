НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда җәмәгать транспортында билетсыз йөрүчеләр ярты елда 2 миллион сум штраф түләгән

Казанда җәмәгать транспортында билетсыз йөргән өчен 2026 елның беренче яртыеллыгында 2 миллион сумга якын штраф салынган, дип хәбәр итте Казан Башкарма комитеты Аппаратының административ комиссияләр эшчәнлеген оештыру идарәсе башлыгы Александр Земченко эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии