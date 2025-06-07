Вряд ли найдется такой дачный участок, где не росла бы земляника садовая

Клубника растет практически в каждом саду. Эта культура, которую мы привыкли называть земляникой, выделяется среди других ягодных растений своей скороспелостью, неповторимым вкусом и изумительным ароматом плодов.
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