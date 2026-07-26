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ИИ может «найти жизнь» там, где её нет: учёные показали риск ошибок для будущих космических миссий

ИИ может «найти жизнь» там, где её нет: учёные показали риск ошибок для будущих космических миссий

Алгоритм, обученный отличать живые организмы от неживых объектов, достиг точности 99,97%, но затем с высокой уверенностью принял подделки за живые системыУчёные из Университета штата Мичиган показали, что искусственный интеллект может уверенно ошибаться при поиске признаков жизни — проблема, которая может стать критичной для будущих космических миссий с автономными системами анализа данных.

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