Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака

Армия Турции продолжает начавшуюся 23 декабря спецоперацию на севере Ирака. Как сообщил глава турецкого Министерства национальной обороны Яшар Гюлер, в ходе её проведения были нейтрализованы 30 боевиков запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).