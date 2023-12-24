Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака

Армия Турции продолжает начавшуюся 23 декабря спецоперацию на севере Ирака. Как сообщил глава турецкого Министерства национальной обороны Яшар Гюлер, в ходе её проведения были нейтрализованы 30 боевиков запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).
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