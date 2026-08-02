Дугин: Мы ругаем Украину, а сами не решаемся признать Горбачева и Ельцина «новыми мазепами»

Валентин Белоусов

Не надо их оправдывать. Один трусливый комбайнер, другой алкаш. Один дал объединить Германию, чему там сейчас не рады. Развалил Варшавский Договор - не стало щита, открыл дорогу НАТО. Войска выводил в зиму в чистое поле. Другой развалил СССР. "Да, берите суверенитета сколько хотите!" Что после этого началось. До сих пор расхлебываем и будем еще долго расхлебывать.