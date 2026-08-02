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Дугин: Мы ругаем Украину, а сами не решаемся признать Горбачева и Ельцина «новыми мазепами»

Дугин: Мы ругаем Украину, а сами не решаемся признать Горбачева и Ельцина «новыми мазепами»

Абсурдно, когда в России ругают Украину за прославление предателей вроде Мазепы, но сами не решаются осудить Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

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Комментарии
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Валентин Белоусов
Не надо их оправдывать. Один трусливый комбайнер, другой алкаш. Один дал объединить Германию, чему там сейчас не рады. Развалил Варшавский Договор - не стало щита, открыл дорогу НАТО. Войска выводил в зиму в чистое поле. Другой развалил СССР. &quot;Да, берите суверенитета сколько хотите!&quot; Что после этого началось. До сих пор расхлебываем и будем еще долго расхлебывать.
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1 м.
Александр Т
Ну на щёт Горбачёва не знаю. А вот Ельцену кое кто слово дал. Так что ещё не время.
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1 м.
Александр Т
Так оправдать можно всё что угодно. Один убил кушать очень хочется другой прибил на дозу не было. За свои поступки надо отвечать.
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1 м.