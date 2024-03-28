Пилюля для красоты. Определяем, каких витаминов группы B вам не хватает

Кожа, волосы и ногти – главный индикатор нехватки витаминов группы B. Но не только. Если вы быстро устаёте, ощущаете онемение рук и ног, у вас болит голова и вы часто раздражаетесь – это повод пересмотреть своё питание и добавить витамины.
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