Пилюля для красоты. Определяем, каких витаминов группы B вам не хватает

Кожа, волосы и ногти – главный индикатор нехватки витаминов группы B. Но не только. Если вы быстро устаёте, ощущаете онемение рук и ног, у вас болит голова и вы часто раздражаетесь – это повод пересмотреть своё питание и добавить витамины.