Это фото сделано после приземления Гагарина. Общество задается вопросом, почему космонавты не носят скафандры.
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