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Мэр Воропанов: в Вологде отменили концерт на площади из-за обстрелов Белгорода

Мэр Воропанов: в Вологде отменили концерт на площади из-за обстрелов Белгорода

Власти Вологды отменили массовые новогодние гуляния, включая концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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