Геомагнитная активность 19 ноября 2024: что ждать метеозависимым? Ольга Вайленко19 ноября 2024 года в России и других странах может проявиться магнитная буря умеренной силы, что вызывает интерес у метеозависимых людей.
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