Longtime CNN International host and anchor Christiane Amanpour announced Monday that she is leaving the network next year after 43 years on the job.
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