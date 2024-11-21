Технарь Косово, Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Черданцев – спортивный журналист года, предки Винисиуса жили в Камеруне, ЭСК признала ошибку с рукой Кассьерры и другие новости

Лена Мисько

Намечается веселуха! Кто бы мог сказать такое про затухающий в последние годы Кубок Первого канала? А тут на турнире ФХР вдруг появляется сборная мира от КХЛ. Потенциально толпы канадцев и американцев, противостояние с которыми так возбуждает Ротенберга (ну ладно, и многих из нас — тоже). Играть будут, внезапно, не на столь милом Роману Борисовичу Ледовом, а на «СКА Арене» Тимченко, с которой СКА съехал и не намерен возвращаться. А тут ещё и тренеры у сборной мира ожидаются любопытные, как сообщают коллеги. Особенно на фоне недавнего открытого конфликта «Спартака» и СКА. Ну и появление на лавке Ковальчука, который всё ещё (да-да) официально не завершил карьеру игрока, это тоже нетривиально. У него, опять же, своя богатая история взаимоотношений с главным тренером России 25. Вот вам и пособие как сделать из никому ненужного турнира нечто потенциально взрывоопасное. Это вам не десять матчей с белорусами играть. Кстати, ставлю на то, что первый отказ выступать за сборную мира КХЛ поступит от...Тони Деанджело. Не стоит же объяснять почему?