1. УЕФА присудил Косово техническое поражение 0:3 за уход с поля. Румыния проведет матч при пустых трибунах и заплатит штраф 128 тысяч евро.
Технарь Косово, Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Черданцев – спортивный журналист года, предки Винисиуса жили в Камеруне, ЭСК признала ошибку с рукой Кассьерры и другие новости
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КУАТ
«Вашингтон» поместил Овечкина в список травмированных и вызвал Мирошниченко из АХЛ. Возможно не случайно его травмировали.
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13 час.
Лена Мисько
да случайно обычное игровое столкновение... уже небылицы начали сочинять...
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11 час.
Лена Мисько
Намечается веселуха! Кто бы мог сказать такое про затухающий в последние годы Кубок Первого канала? А тут на турнире ФХР вдруг появляется сборная мира от КХЛ. Потенциально толпы канадцев и американцев, противостояние с которыми так возбуждает Ротенберга (ну ладно, и многих из нас — тоже). Играть будут, внезапно, не на столь милом Роману Борисовичу Ледовом, а на «СКА Арене» Тимченко, с которой СКА съехал и не намерен возвращаться. А тут ещё и тренеры у сборной мира ожидаются любопытные, как сообщают коллеги. Особенно на фоне недавнего открытого конфликта «Спартака» и СКА. Ну и появление на лавке Ковальчука, который всё ещё (да-да) официально не завершил карьеру игрока, это тоже нетривиально. У него, опять же, своя богатая история взаимоотношений с главным тренером России 25. Вот вам и пособие как сделать из никому ненужного турнира нечто потенциально взрывоопасное. Это вам не десять матчей с белорусами играть. Кстати, ставлю на то, что первый отказ выступать за сборную мира КХЛ поступит от...Тони Деанджело. Не стоит же объяснять почему?
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11 час.
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