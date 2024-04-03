Подпольную заправку на улице Спортивной ликвидировали в Новосибирске

В Новосибирске продолжается ликвидация подпольных автозаправок. В 2023 году было составлено 100 протоколов о торговле в неустановленных местах, зарегистрировано 49 изъятий, сообщили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.