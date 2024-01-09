Россиян предупредили о возможных провокациях в Telegram

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Авторы телеграм-канала «Многонационал», специализирующегося на мониторинге мигрантских преступлений, выяснили, что за последнее время буквально из ниоткуда появилось большое количество новых каналов про мигрантов.
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