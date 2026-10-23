Андрей Терентьев, которого российские зрители запомнили по роли Спирта в фильме "Мы из будущего", не дожил до своего 45-летия.
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