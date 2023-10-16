И он туда же: Киркоров покинул Россию

Филипп Киркоров — очень общительный и социальный человек. Даже в путешествиях, где люди плохо говорят по-английски, он старается приблизиться к местным культурам и найти общий язык с проживающими в той или иной стране.
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