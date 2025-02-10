Плющев о вратарской линии СКА: «Перед плей-офф появится четкий первый номер и его сменщик, предполагаю. Во всех клубах так»

– Как вы относитесь к постоянной чехарде во вратарской линии СКА? Это может ударить по команде в плей-офф? – Я только предполагаю, что все-таки перед плей-офф произойдет разделение, появится четкий первый номер, его сменщик, и так далее.
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