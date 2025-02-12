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Китай

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Высокопоставленные должностные лица Китая и АСЕАН проведут очередные консультации

Пекин, 11 февраля /Синьхуа/ -- Китай надеется, что 31-е консультации высокопоставленных должностных лиц Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, которые пройдут в городе Нинбо /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ с 12 по 14 февраля, будут способствовать дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и АСЕАН.

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