Палата представителей: COVID-19 создали в лаборатории Уханя на деньги США

ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков Комитет Палаты представителей по COVID-19 опубликовал отчет, согласно которому подтвердились теории о том, что США действительно финансировали лабораторию в китайском Ухане, в которой занимались исследованием коронавирусов у летучих мышей и возможность заражать им людей.
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