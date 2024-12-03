Палата представителей: COVID-19 создали в лаборатории Уханя на деньги США

ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков Комитет Палаты представителей по COVID-19 опубликовал отчет, согласно которому подтвердились теории о том, что США действительно финансировали лабораторию в китайском Ухане, в которой занимались исследованием коронавирусов у летучих мышей и возможность заражать им людей.