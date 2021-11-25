Преступление и наказание: Достоевского очень уважают уссурийские осужденные

Члены общественной наблюдательной комиссии пополнили библиотечный фонд СИЗО-2. Местные осужденные очень любят произведения Федора Достоевского и Александра Дюма, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.