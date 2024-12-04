Счетная палата сообщила о плохом состоянии половины десантных кораблей ВМС США

Многоцелевой десантный корабль USS Wasp / © U.S. Navy Без этих кораблей, которые базируются в Сан-Диего, Литл-Крик (Вирджиния) и Сасебо (Япония), морским пехотинцам будет сложно осуществлять военные операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии