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Счетная палата сообщила о плохом состоянии половины десантных кораблей ВМС США

Счетная палата сообщила о плохом состоянии половины десантных кораблей ВМС США

Многоцелевой десантный корабль USS Wasp / © U.S. Navy Без этих кораблей, которые базируются в Сан-Диего, Литл-Крик (Вирджиния) и Сасебо (Япония), морским пехотинцам будет сложно осуществлять военные операции.

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