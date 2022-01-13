Уход за каменной раковиной

Каменная раковина на кухне — это красивая альтернатива дребезжащим мойкам из нержавейки. Мойки из искусственного камня состоят на 80 % из натурального камня с добавлением полимеров, которые укрепляют всю конструкцию и делают мойку крепче, чем бетон.