С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Понравилось!Самая противоречи...
  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...

Уход за каменной раковиной

Уход за каменной раковиной

Каменная раковина на кухне — это красивая альтернатива дребезжащим мойкам из нержавейки. Мойки из искусственного камня состоят на 80 % из натурального камня с добавлением полимеров, которые укрепляют всю конструкцию и делают мойку крепче, чем бетон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх