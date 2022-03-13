Daily Storm

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Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Он заверил россиян, что продовольственная безопасность страны обеспеченаПредседатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российских предпринимателей не наживаться на людях и самим принимать решения, даже если от них снизится личная прибыль бизнесменов.

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