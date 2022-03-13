Володин призвал бизнес не наживаться на людях

Он заверил россиян, что продовольственная безопасность страны обеспеченаПредседатель Госдумы Вячеслав Володин призвал российских предпринимателей не наживаться на людях и самим принимать решения, даже если от них снизится личная прибыль бизнесменов.
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