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Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них

Залужный рассказал, почему санкции не работают — Россия слишком умна для них

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал неэффективность западных санкций против России, заявив, что Москва постоянно адаптируется к ограничениям и со временем они перестанут работать.

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