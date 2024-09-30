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Царьград

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МегаФон улучшил связь в самом перспективном районе Нижегородской области

МегаФон улучшил связь в самом перспективном районе Нижегородской области

Жители Богородского округа Нижегородской области теперь могут пользоваться мобильным интернетом в смартфонах на скорости до 50 Мбит/с, сообщили в пресс-службе компании МегаФон.

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