Конгресс США принимает меры против нелицензионных операций с криптовалютой

Хотя всеобъемлющие правила регулирования криптовалют в США остаются неразработанными, Конгресс без колебаний ввел санкции и инициировал судебные иски против криптовалютных компаний, работающих без надлежащей регистрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии