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Минобороны: 9 дронов ВСУ сбиты над Белгородской и Курской областями

Минобороны: 9 дронов ВСУ сбиты над Белгородской и Курской областями

Минобороны сообщило, что над Белгородской и Курской областями уничтожено 9 украинских дронов. Сегодня вечером, 5 мая, над несколькими регионами России были сбиты девять беспилотников ВСУ.

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