Volkswagen возвращается в Казахстан: что об этом известно

На казахстанский рынок возвращается Volkswagen – на этот раз с автомобилями китайской сборки. Официальные продажи стартовали в конце августа.
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