Россия Күчмә халыклар уеннарының медаль зачетында өченче урында бара

Фото: © Россия Милли һәм Олимпия төрләре булмаган спорт комитеты Россия җыелма командасы VI Бөтендөнья күчмә халыклар уеннарының гомумкоманда медаль зачетында өченче урынны били.
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