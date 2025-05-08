Вучич на Красной площади заявил, что находится в Москве ради Сербии и «возьмет наказание на себя»

Он рассказал, что встретится с Путиным и обсудит поставки газа и развитие отношений между странамиПрезидент Сербии Александр Вучич записал видеообращение с Красной площади в Москве, в котором призвал не наказывать всю страну за такие действия, а «наказать только его».