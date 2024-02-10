Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр
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  • brigadier21 Snytsarienko
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  • Malina
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"Перья нам не нужны!" Бойцы СВО обратились к Киркорову

"Перья нам не нужны!" Бойцы СВО обратились к Киркорову

  Желая откупиться, певец планирует концерт в зоне CBO. С передовой ему прилетело послание Вы конечно в курсе, что после пресловутой вечеринки, по личному указанию нашего Главы, ее участников (увы, далеко не всех) стали прессовать.

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