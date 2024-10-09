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Стартовал проект «Экошкола муниципального депутата»

Стартовал проект «Экошкола муниципального депутата»

Российское экологическое общество и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления запустили новый образовательный проект, направленный на повышение компетенций народных избранников в сфере экологии и природоохранного законодательства.

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