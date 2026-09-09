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ТАСС

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Боец Шайба: десантники наносят катастрофические разрушения опорным пунктам ВСУ

Боец Шайба: десантники наносят катастрофические разрушения опорным пунктам ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Воздушно-десантных войск (ВДВ) совместно с операторами FPV-дронов активно наносят поражение укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области.

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