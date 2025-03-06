Министерство юстиции предъявило обвинения китайским хакерам-наемникам, связанным с утечкой данных из Казначейства

Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против 12 связанных с китайским правительством хакеров, которые обвиняются во взломе более 100 американских организаций, включая Казначейство США, в течение десяти лет.
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