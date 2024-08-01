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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сапего переподписал контракт со СКА на четыре года, Грицюк – на год

Питерский клуб расторг контракты с нападающим Арсением Грицюком и защитником Сергеем Сапего. После чего заключил с ними новые соглашения – они рассчитаны на один и четыре года соответственно.

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