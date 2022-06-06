Захарова отреагировала на закрытие неба для самолета Лаврова соседними с Сербией странами

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Государства, находящиеся по соседству с Сербией, отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.