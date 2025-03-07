Киев заявил об отключении доступа к спутниковым снимкам американской Maxar

В Киеве заявили об отключении доступа Украине к спутниковым снимкам американской компании Maxar. О том, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщило издание «Милитарный».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии