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Учительница из Томской области напала на ученика с аутизмом

Учительница из Томской области напала на ученика с аутизмом

У мальчика случился приступ, однако педагог не стала проявлять терпимость и накинулась на ребёнка.В селе Александровском Томской области разгорается скандал вокруг поведения одной из учительниц местной школы-интерната.

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