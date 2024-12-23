Учительница из Томской области напала на ученика с аутизмом

У мальчика случился приступ, однако педагог не стала проявлять терпимость и накинулась на ребёнка.В селе Александровском Томской области разгорается скандал вокруг поведения одной из учительниц местной школы-интерната.
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