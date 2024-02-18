Салат «Красное море» Ингредиенты: * 250 г крабовых палочек * 2-3 помидора * 1 красный болгарский перец (я делала без него) * 150 г твёрдого сыра * 2 зубчика чеснока * майонез Приготовление: Крабовые палочки порезать соломкой.
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