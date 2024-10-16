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Битва за Одессу началась, просто в тылу это не заметили. Будет ли освобожден русский город?

Битва за Одессу началась, просто в тылу это не заметили. Будет ли освобожден русский город?

Многие интересуются, когда начнётся битва за Одессу. Отвечаем: битва за Одессу уже идёт. В ходе этой битвы мы освобождаем города Донбасса, вытесняем противника из Курской области, наносим удары по тылам, аэродромам, складам, объектам критической инфраструктуры.

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