Битва за Одессу началась, просто в тылу это не заметили. Будет ли освобожден русский город?

Многие интересуются, когда начнётся битва за Одессу. Отвечаем: битва за Одессу уже идёт. В ходе этой битвы мы освобождаем города Донбасса, вытесняем противника из Курской области, наносим удары по тылам, аэродромам, складам, объектам критической инфраструктуры.