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Воронежские новости

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Путин назвал слухи о мобилизации в Воронеже чушью

Путин назвал слухи о мобилизации в Воронеже чушью

Громкий вброс о мобилизации в Воронеже быстро разошёлся по мессенджерам, но получил жёсткий отпор. Власти назвали слухи провокацией и заверили, что принудительного набора не планируется.

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