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Царьград

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Say Agency обязано выплатить 2,8 млн рублей за концерт Lil Pump

Say Agency обязано выплатить 2,8 млн рублей за концерт Lil Pump

Анна Субчева, генеральный директор Say Agency, проиграла суд Российскому авторскому обществу за концерт Lil Pump в Москве.

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