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Учения МиГ-31БМ по противодействию разведкомплексам противника стартовали в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Учения высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) стартовали в Красноярском крае.

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