Лундквист о Шестеркине: «Номер один. Впечатляет его способность повышать уровень в плей-офф НХЛ, проявлять себя в овертаймах. Сейчас он играет уверенно»

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» в 3-м матче полуфинала Кубка Стэнли. Счет в серии – 2-1. Российский вратарь нью-йоркского клуба отразил 33 броска из 37 в этом матче, пропустив 4 шайбы во 2-й раз в нынешнем турнире.
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