В России поменяют срок временной нетрудоспособности работающих

Правительство России нацелено на сокращение общей продолжительности временной нетрудоспособности работающих граждан на 15% к 2030 году, согласно плану по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии