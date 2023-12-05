В Москве зафиксировали самую холодную пока зимнюю ночь

С начала нынешней зимы температура воздуха в российской столице впервые опустилась прошлой ночью почти до минус 13 градусов (не дотянув до этого значения на базовой метеостанции мегаполиса всего одну десятую).
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